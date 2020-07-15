СМИ: Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст решил не баллотироваться в президенты США. К таким выводам пришёл журналист издания Intelligencer после разговора с участником предвыборной кампании Канье Стивом Крамером.

Крамер сообщил, что рэпер уволил весь предвыборный штат. Он добавил, что работники были очень расстроены: и не только потому, что остались без работы, но и потому, что были очень рады сотрудничать с американским исполнителем.

— Сегодня от нас ушло 180 человек. Я не могу сказать ничего плохого или хорошего про Канье. Все руководствуются личными мотивами, когда принимают важные решения, — отметил Стив Крамер.