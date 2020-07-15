Прижигать и отсасывать почти бессмысленно. Россиянам рассказали, что делать при укусе змеи

Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин рассказал, что при укусе змеи пострадавшему ни в коем случае нельзя паниковать. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

— Значительная часть веществ, которые содержатся в яде, действуют на нервную систему. От состояния нервной системы зависит то, как будет проходить отравление, — рассказал эксперт.

Он отметил, что прижигать место укуса, как и отсасывать яд, практически бессмысленно, так как змея своими острыми и тонкими клыками оставляет маленькие и глубокие ранки. Черлин также рекомендовал иметь при себе противоаллергенные препараты, а жгуты накладывать не стоит — они задерживают вредные вещества в месте укуса и могут привести к язвам и некрозам.