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Опубликовано 15 июля 2020, 15:50
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Путин и Меркель провели разговор

Стороны обсудили ситуации на Украине, в Ливии и Иране.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и военное эмбарго в отношении Ливии. Об этом сообщает кабмин ФРГ.

В центре беседы был вопрос реализации минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Также собеседники обменялись мнениями по реализации оружейного эмбарго против Ирана и текущей ситуации в Ливии, — рассказал журналистам представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске
Меркель сдержала обещание и показалась журналистам в маске

В последнее время Ангела Меркель выступает с заявлениями о сотрудничестве с Россией. Так, она говорила, что Европе нужен конструктивный диалог с РФ, потому что у Москвы есть стратегическое влияние в таких странах, как Сирия и Ливия. Также она заявила, что газопровод "Северный поток — 2" — это правильное для Германии решение, несмотря на возможные американские санкции.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Александра Вишнякова
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