Путин и Меркель провели разговор

— В центре беседы был вопрос реализации минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Также собеседники обменялись мнениями по реализации оружейного эмбарго против Ирана и текущей ситуации в Ливии, — рассказал журналистам представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

В последнее время Ангела Меркель выступает с заявлениями о сотрудничестве с Россией. Так, она говорила, что Европе нужен конструктивный диалог с РФ, потому что у Москвы есть стратегическое влияние в таких странах, как Сирия и Ливия. Также она заявила, что газопровод "Северный поток — 2" — это правильное для Германии решение, несмотря на возможные американские санкции.