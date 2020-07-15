Суд вынес приговор паре с Урала, убившей свою семью и спрятавшей тела в погребе

Свердловский областной суд приговорил к 19 и 18 годам колонии соответственно Александра Нетунаева и его сожительницу Анастасию Рябухину, признанных виновными по делу об убийстве четырёх человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

В состоянии алкогольного опьянения пара убила мать Анастасии, её сестру, а также гражданского мужа последней. Поводом для убийства стала личная неприязнь. Тела убитых сожители спрятали в погребе дома, после чего заколотили гвоздями лаз в подпол, накрыли его половиками и поставили на него тяжёлую бочку. Четвёртой жертвой Нетунаева стал знакомый семьи, которого мужчина убил при помощи ремня и ножа и украл у него телефон.

Пара около месяца прожила в доме, в погребе которого были спрятаны тела убитых людей.