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Пьяный житель Ханты-Мансийска избил полицейского мангалом

Мужчине теперь грозит штраф либо лишение свободы до пяти лет.

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Фото © Pixabay

В Ханты-Мансийске следователи завели уголовное дело на местного жителя, который избил полицейского мангалом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что представители правопорядка приехали в один из дворов города, чтобы успокоить шумную компанию, которая ночью выпивала и жарила шашлыки. Один из мужчин, будучи сильно пьяным, упал, а полицейский захотел помочь ему подняться, но получил удар мангалом по голове.

Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

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