Пьяный житель Ханты-Мансийска избил полицейского мангалом

В Ханты-Мансийске следователи завели уголовное дело на местного жителя, который избил полицейского мангалом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что представители правопорядка приехали в один из дворов города, чтобы успокоить шумную компанию, которая ночью выпивала и жарила шашлыки. Один из мужчин, будучи сильно пьяным, упал, а полицейский захотел помочь ему подняться, но получил удар мангалом по голове.