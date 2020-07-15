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Только без обнимашек! Парижский Диснейленд открылся после четырёхмесячного карантина

Гостей обязали бронировать билеты заранее, носить маски и соблюдать дистанцию.

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Фрагмент видео © Twitter / Disneyland Paris

Парижский Диснейленд вновь открыл двери для посетителей после продолжительного карантина, затянувшегося на четыре месяца. Об этом сообщается в твиттере развлекательного комплекса.

Пандемия внесла коррективы в работу парка. Всех гостей обязали бронировать билеты заранее, носить маски и соблюдать санитарную дистанцию — даже с диснеевскими героями. Об обнимашках с ними на время придётся забыть и ограничиться фотографиями на расстоянии.

Кроме прочего, на территории комплекса установили 2000 точек с антисептиками. В основном они размещены на входе на аттракционы и выходе, а также в бутиках, кафе и концертных залах.

В эти минуты в парижский Диснейленд возвращается магия, — отметили в пресс-службе, опубликовав несколько снимков из парка.

Пытаясь избежать скопления гостей, руководство парка решило пока не проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу.

Ранее в Диснейленде озвучили правила работы после пандемии коронавируса.

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