Только без обнимашек! Парижский Диснейленд открылся после четырёхмесячного карантина

Парижский Диснейленд вновь открыл двери для посетителей после продолжительного карантина, затянувшегося на четыре месяца. Об этом сообщается в твиттере развлекательного комплекса.

Пандемия внесла коррективы в работу парка. Всех гостей обязали бронировать билеты заранее, носить маски и соблюдать санитарную дистанцию — даже с диснеевскими героями. Об обнимашках с ними на время придётся забыть и ограничиться фотографиями на расстоянии.

Dans quelles minutes, la magie sera de retour à Disneyland Paris…✨ #TimeForMagic pic.twitter.com/bd88n6Nb0P — Disneyland Paris (@DisneylandParis) July 15, 2020

Кроме прочего, на территории комплекса установили 2000 точек с антисептиками. В основном они размещены на входе на аттракционы и выходе, а также в бутиках, кафе и концертных залах.

— В эти минуты в парижский Диснейленд возвращается магия, — отметили в пресс-службе, опубликовав несколько снимков из парка.

Пытаясь избежать скопления гостей, руководство парка решило пока не проводить парады диснеевских героев и вечерние шоу.