Полицейский устроил смертельное ДТП, но скрыл должность и продолжал работать в органах — видео

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Сотрудник полиции в мае этого года сбил человека в Подмосковье, однако продолжал работать в МВД, скрывая свою должность. Об этом Лайфу сообщил источник.

Трагическая авария произошла в городе Видное. Камеры наблюдения успели зафиксировать инцидент.

Как стало известно Лайфу, сидевший за рулём автомобиля Audi A5 правоохранитель на скорости сбил мужчину на зебре, в итоге пострадавший скончался на месте. Прибывшим сотрудникам местной полиции виновник аварии вопреки уставу решил не говорить, что работает в ОМВД "Балашихинское" с 2018 года.

В итоге на него завели дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, для него чревато принудительными работами на срок до четырёх лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. В обоих случаях он не сможет занимать определённые должности в течение нескольких лет.