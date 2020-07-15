Голикова — о возобновлении международных перелётов: Информация появится в самое ближайшее время

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время будет предоставлена информация о возобновлении международного авиасообщения.

— Мы ведём сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериями на принципах взаимности, — сказала она, отметив, что соответствующая информация от авиационных властей ожидается в ближайшее время.