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Голикова — о возобновлении международных перелётов: Информация появится в самое ближайшее время

Вице-премьер отметила, что авиавласти РФ ведут работу в этом направлении.

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Фото © Pixabay

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время будет предоставлена информация о возобновлении международного авиасообщения.

Мы ведём сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериями на принципах взаимности, — сказала она, отметив, что соответствующая информация от авиационных властей ожидается в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что России и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главы двух стран обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора.

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