СМИ: Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля

Министерство транспорта, мореходства и связи Турции сообщило о достижении договорённости по возобновлению авиасообщения с Россией начиная с 15 июля, передаёт Anadolu Agency. Какие-либо подробности агентство не приводит.

Ранее сообщалось о готовности республики принять путешественников из РФ. По прилёте в Турцию россиян ожидает выборочный тест на наличие коронавируса в организме.

#BREAKING Turkey, Russia agreed to resume flights as of today, says Turkey’s Transport and Infrastructure Ministry — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 15, 2020