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СМИ: Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля

Ранее республика заявила о готовности принять туристов из РФ.

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Фото © Pixabay

Министерство транспорта, мореходства и связи Турции сообщило о достижении договорённости по возобновлению авиасообщения с Россией начиная с 15 июля, передаёт Anadolu Agency. Какие-либо подробности агентство не приводит.

Ранее сообщалось о готовности республики принять путешественников из РФ. По прилёте в Турцию россиян ожидает выборочный тест на наличие коронавируса в организме.

Туроператоры Германии по предписанию своих властей продлили ограничения на все программы отдыха в Турции до 1 сентября. Отсутствие отдыхающих из ФРГ в Турции назвали плюсом для россиян.

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