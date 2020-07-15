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Маски в московском метро и на МЦК подешевели до 15 рублей за штуку

Ранее они стоили 20 рублей.

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Фото © Zuma / TASS

Маски в кассах московского метро и МЦК стали дешевле, теперь их можно приобрести по 15 рублей за штуку. Об этом сообщил вице-мэр Максим Ликсутов.

Он отметил, что в транспорте российской столицы медицинские маски доступнее, чем в большинстве аптек города.

Маски в метро и на МЦК подешевели с 20 рублей до 15 рублей за штуку. Носить их в транспорте — всё ещё обязательно, — сказал заммэра по вопросам транспорта.

По словам Ликсутова, купить маски можно на любой из станций метрополитена — организовано более тысячи точек продаж.

Носите маски, берегите себя и с уважением относитесь к другим пассажирам, соблюдайте социальную дистанцию, — обратился вице-мэр к горожанам.

Ликсутов добавил, что маски продаются и в пригородных кассах электричек, и на станциях МЦД — открыто свыше 560 точек продаж.

Напомним, с 16 июля жители Москвы смогут бесплатно пройти ПЦР-исследования на коронавирус.

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