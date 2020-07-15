В России предложили считать молодёжью людей до 35 лет

Согласно новой редакции законопроекта о молодёжной политике в России, предлагается увеличить предельный возраст молодёжи, закреплённый в законодательстве, с 30 до 35 лет. Об этом заявил зампред Комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.

Он отметил, что этот документ и ряд сопутствующих разработаны для обновлённой редакции Конституции РФ рабочей группой, в составе которой — сенаторы и депутаты Госдумы. Варфоломеев подчеркнул, что понятия "молодёжь", "молодая семья" и "молодёжная политика" закрепляются на федеральном уровне.

— Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодёжь" — это лица в возрасте от 14 до 35 лет, — заявил сенатор.