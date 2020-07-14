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Российская молодёжь назвала главные жизненные приоритеты

Опрошенные выбирали не более трёх наиболее важных для них пунктов.

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Фото © Pixabay

Главным жизненным приоритетом молодых людей России является материальное благополучие. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Этот вариант на первое место поставило 60% опрошенных. С большим отставанием далее идёт пункт о хорошем эмоциональном климате в семье. За него проголосовало 29% респондентов.

С небольшим отрывом друг от друга расположились забота о своём здоровье и регулярное посещение врача (23%), наличие свободного времени для увлечений (22%), хорошие жилищные условия (22%) и общение с друзьями (21%).

Принимавшим участие в опросе предлагалось выбрать не больше трёх наиболее важных для них жизненных целей. Малое количество голосов набрали рождение и воспитание только одного ребёнка, наличие постоянного партнёра и получение высшего образования (по 5%). А контроль над своим питанием и распорядком дня выбрали только 3% молодых людей.

В исследовании участвовало 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее были названы российские города, из которых молодёжь стремится уехать сильнее всего.

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