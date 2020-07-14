Российская молодёжь назвала главные жизненные приоритеты

Главным жизненным приоритетом молодых людей России является материальное благополучие. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Этот вариант на первое место поставило 60% опрошенных. С большим отставанием далее идёт пункт о хорошем эмоциональном климате в семье. За него проголосовало 29% респондентов.

С небольшим отрывом друг от друга расположились забота о своём здоровье и регулярное посещение врача (23%), наличие свободного времени для увлечений (22%), хорошие жилищные условия (22%) и общение с друзьями (21%).

Принимавшим участие в опросе предлагалось выбрать не больше трёх наиболее важных для них жизненных целей. Малое количество голосов набрали рождение и воспитание только одного ребёнка, наличие постоянного партнёра и получение высшего образования (по 5%). А контроль над своим питанием и распорядком дня выбрали только 3% молодых людей.

В исследовании участвовало 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.