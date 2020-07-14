Исследование: Около 80% россиян готовы отказаться от копейки

Около 80% жителей России готовы отказаться от монет номиналом одна и пять копеек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Среди опрошенных 42% считают, что эти монеты уже пора вывести из оборота, так как для расчётов подходят 10 и 50 копеек. Ещё 37% уверены, что отказаться можно уже от всей наличной мелочи.

Однако у самой маленькой монеты нашлись защитники. Так, 15% жителей страны категорически против вывода из обращения монеты этого номинала. Из них 38% назвали её историческим символом страны, а 24% считают, что копейка помогает в расчёте в магазинах и общественном транспорте.

Каждый пятый россиянин считает, что копейка помогает научить ребёнка копить деньги, а каждый десятый выразил уверенность, что использование такого рода средств помогает в экономии.

При этом 61% респондентов не пользовались этой монетой уже несколько лет, а расплачивалось ей в 2019 году только 13% жителей страны. В нынешнем же году эта цифра сократилась почти в два раза — лишь 7% опрошенных пользовались копейкой. Ещё 18% отметили, что уже и не вспомнят, когда последний раз что-либо оплачивали монетой данного номинала.