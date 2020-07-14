Трамп специальным указом освободил экс-советника Стоуна от тюремного срока и штрафа

Президент США Дональд Трамп специальным указом освободил своего бывшего советника Роджера Стоуна от необходимости отбывать тюремное наказание и выплачивать остатки штрафа. Об этом сказано в документе, опубликованном в электронной базе данных суда.
При этом отмечается, что сама судимость Стоуна не погашается. Политконсультант должен был начать отбывать тюремное заключение с 14 июля.
В приложении к документу сказано, что тюремный срок Стоуна истекает немедленно, все условия нахождения под судебным контролем в течение двух лет отменяются, а остаток штрафа в размере 20 тысяч долларов выплачивать не нужно.
Напомним, в 2019 году Стоун был обвинён в даче ложных показаний конгрессу и запугивании свидетеля. По версии следствия, он пытался получить у WikiLeaks данные о сопернице Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, которые были похищены хакерами. В них будто бы содержались обличающие её материалы. Трамп неоднократно говорил, что обвинения и всё расследование дела о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы США является мистификацией. Спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил слова президента, завершив расследование дела.