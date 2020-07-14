Трамп специальным указом освободил экс-советника Стоуна от тюремного срока и штрафа

Президент США Дональд Трамп специальным указом освободил своего бывшего советника Роджера Стоуна от необходимости отбывать тюремное наказание и выплачивать остатки штрафа. Об этом сказано в документе, опубликованном в электронной базе данных суда.

При этом отмечается, что сама судимость Стоуна не погашается. Политконсультант должен был начать отбывать тюремное заключение с 14 июля.

В приложении к документу сказано, что тюремный срок Стоуна истекает немедленно, все условия нахождения под судебным контролем в течение двух лет отменяются, а остаток штрафа в размере 20 тысяч долларов выплачивать не нужно.