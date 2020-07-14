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Депутата омского заксобрания заподозрили в мошенничестве

Он помещён под домашний арест.

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Фото © VK / Нурлан Картабаев. Депутат

Депутат Законодательного собрания Омской области Нурлан Картабаев подозревается в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2018–2020 годах подозреваемый, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные денежные средства, — говорится в сообщении.

В отношении Картабаева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" (т.е. хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое с использованием своего служебного положения).

Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Депутат помещён под домашний арест, расследование продолжается.

Ранее в Ульяновске задержали замглавы города по подозрению в мошенничестве.

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