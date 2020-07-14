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"Танос мёртв! Кто же следующий?" В Marvel обсудили новых врагов Мстителей — видео

Поклонники предложили свои варианты главных суперзлодеев.

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В официальном "Твиттере" Marvel появилось видео с обсуждением, кто же станет новым врагом команды Мстителей в следующем фильме культовой вселенной.

Танос мёртв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей? подписали ролик авторы.

Ведущие высказали предположение, что новым главным суперзлодеем может стать антагонист из расы Скруллов или Крии, например Ронан Обвинитель, который уже появлялся на экране в фильме "Стражи Галактики".

Поклонники франшизы полагают, что достойно противостоять супергероям сможет Канг Завоеватель, Галактус или Тиран.

Напомним, фантастический фильм "Мстители. Финал" вышел в апреле прошлого года и стал четвёртой частью супергеройской саги. В первые выходные кассовые сборы ленты составили рекордных 1,2 миллиарда долларов, из которых 357 миллионов пришлись на Северную Америку. Также картина установила рекорд и в первый день проката в России.

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