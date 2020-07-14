"Танос мёртв! Кто же следующий?" В Marvel обсудили новых врагов Мстителей — видео

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020

В официальном "Твиттере" Marvel появилось видео с обсуждением, кто же станет новым врагом команды Мстителей в следующем фильме культовой вселенной.

— Танос мёртв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей? — подписали ролик авторы.

Ведущие высказали предположение, что новым главным суперзлодеем может стать антагонист из расы Скруллов или Крии, например Ронан Обвинитель, который уже появлялся на экране в фильме "Стражи Галактики".

Поклонники франшизы полагают, что достойно противостоять супергероям сможет Канг Завоеватель, Галактус или Тиран.