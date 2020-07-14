"Танос мёртв! Кто же следующий?" В Marvel обсудили новых врагов Мстителей — видео

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6— Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020
В официальном "Твиттере" Marvel появилось видео с обсуждением, кто же станет новым врагом команды Мстителей в следующем фильме культовой вселенной.
— Танос мёртв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей? — подписали ролик авторы.
Ведущие высказали предположение, что новым главным суперзлодеем может стать антагонист из расы Скруллов или Крии, например Ронан Обвинитель, который уже появлялся на экране в фильме "Стражи Галактики".
Поклонники франшизы полагают, что достойно противостоять супергероям сможет Канг Завоеватель, Галактус или Тиран.
Напомним, фантастический фильм "Мстители. Финал" вышел в апреле прошлого года и стал четвёртой частью супергеройской саги. В первые выходные кассовые сборы ленты составили рекордных 1,2 миллиарда долларов, из которых 357 миллионов пришлись на Северную Америку. Также картина установила рекорд и в первый день проката в России.