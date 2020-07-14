Задержанный сирийский боевик признался, что проходил подготовку у американских инструкторов

Сирийские военнослужащие задержали боевика, который рассказал, что проходил подготовку у американских инструкторов.

— Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Всё оружие было американского производства, — цитирует Абдаллу аль-Мишуата РИА "Новости".

Боевик добавил, что входил в группировку "Магавир ас-Саура". Он уточнил, что инструкторы из США приходят на занятия, однако не ведут их. Тренировки проводят сирийцы. По словам аль-Мишуата, они были сложными и длились по два-три часа.

При этом на задание участники бандформирования отправились с российским оружием.

Трое задержанных боевиков группировки также рассказали, что перед ними стояла задача собирать данные о российских, иранских и сирийских объектах.

— Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле, — заявил Джасем аль-Али.

Он отметил, что несколько человек погибли, подорвавшись на мине. В том числе и проводник, что предопределило попадание боевиков в плен к сирийским военным.

Членам бандгруппы заплатили за выполнение задания, однако деньги хранились у командира, который погиб на минном поле. Сейчас все трое задержанных находятся в расположении войск Сирии в городе Тадмор. Спецслужбы страны проверяют их показания и пытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.