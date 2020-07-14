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Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе

Применение силы также осудили в США.

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Фото © ТАСС / Luiz Rampelotto / ZUMA Wire

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия на границе Армении и Азербайджана. Об этом сказано в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлечённые стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации, — говорится в заявлении.

Гутерреш также призвал конфликтующих избегать провокационной риторики.

Такой же призыв последовал и от США. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон осуждает насилие и призывает стороны прекратить применение силы и соблюдать прекращение огня.

США готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования, — написала она в "Твиттере".

Напомним, 12 июля на границе между армянской Тавушской областью и азербайджанским Товузским районом прошли бои. Стороны перекладывают ответственность за обстрелы друг на друга.

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