Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия на границе Армении и Азербайджана. Об этом сказано в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.
— Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлечённые стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации, — говорится в заявлении.
Гутерреш также призвал конфликтующих избегать провокационной риторики.
Такой же призыв последовал и от США. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон осуждает насилие и призывает стороны прекратить применение силы и соблюдать прекращение огня.
— США готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования, — написала она в "Твиттере".
Лента новостей
Сильные дожди и грозы ждут жителей Московского региона во вторник
сегодня в 03:45
Задержанный сирийский боевик признался, что проходил подготовку у американских инструкторов
сегодня в 03:30
"Перешёл на селёдочку". Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл секрет своего похудения на 43 килограмма
сегодня в 03:10
Напомним, 12 июля на границе между армянской Тавушской областью и азербайджанским Товузским районом прошли бои. Стороны перекладывают ответственность за обстрелы друг на друга.