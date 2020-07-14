Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить боевые действия на границе Армении и Азербайджана. Об этом сказано в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

— Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлечённые стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации, — говорится в заявлении.

Гутерреш также призвал конфликтующих избегать провокационной риторики.

Такой же призыв последовал и от США. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон осуждает насилие и призывает стороны прекратить применение силы и соблюдать прекращение огня.

— США готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования, — написала она в "Твиттере".