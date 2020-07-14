Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Нафтогаз" предупредил о срыве отопительного сезона на Украине из-за долгов теплопроизводителей

Из 1316 украинских теплопроизводителей 109 являются должниками.

134

Фото © Pixabay

"Нафтогаз Украины" заявил о возможном срыве отопительного сезона в стране из-за долгов теплоэнергетических предприятий.

Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым, — говорится в сообщении на сайте компании.

Из 1316 украинских теплопроизводителей 109 являются должниками.

"Нафтогаз" представил таблицу по задолженностям, чтобы жители каждого региона могли проверить, есть ли там их поставщик тепла. В ней также указана минимальная сумма оплаты, при которой можно будет снова получать газ на условиях специальных обязательств (ПСО).

Ещё в 2015 году власти Украины ввели требование продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по регулируемым правительством ценам. Позже кабмин Незалежной продлил эти условия до 1 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что украинцам с долгами за коммунальные услуги запретят выезжать за границу.

Выбор редакции

Loading...