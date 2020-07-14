"Один рыбку любит, другой — компотики". В РАН рассказали, какой едой порадуют космонавтов на МКС

Корабль "Прогресс МС-15" доставит на Международную космическую станцию (МКС) набор нестандартных продуктов питания для экипажа. Об этом рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

— Компот из яблок и груш, компот из слив, пюреобразный продукт из яблок, клубничный джем, — приводит слова Агуреева РИА "Новости".

Для второго космонавта отправят рыбу — осетра, судака, щуку и муксуна, а также напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня".

— Вот, один рыбку любит, другой — компотики, — раскрыл секреты предпочтений космонавтов специалист.

На корабле также будут и традиционные наборы свежих фруктов и овощей. Кроме того, в контейнеры войдут соусы аджика и яблочно-клюквенный, сгущённое молоко, дроблёная брусника и пюре из кураги.

Основной рацион космонавтов будет состоять из баранины, борща с копчёностями, белуги, зелёных щей. Помимо этого в набор продуктов войдут творог с орехами и смородиновым пюре, имбирное печенье, крекеры, миндаль и фундук, чай с сахаром, какао с молоком, а также различные соки и фруктовые концентраты.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" доставит корабль "Прогресс МС-15" на МКС 23 июля. Запуск запланирован на 17:26 по московскому времени, а стыковка со станцией — на 20:47 в тот же день.