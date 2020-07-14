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Рогозин оценил возможные полёты российских космонавтов на кораблях Илона Маска

Он считает, что в пилотируемом космосе очень важно сотрудничество между государствами.

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Фото © Pixabay

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о своём отношении к возможным полётам российских космонавтов на кораблях компании Илона Маска SpaceX.

Я считаю, что это хорошая идея, и мы готовы летать и на американских, и на китайских кораблях, приводит слова Рогозина "Комсомольская правда".

Глава "Роскосмоса" выразил уверенность, что в пилотируемом космосе очень важно сотрудничество между государствами. По его словам, китайцы готовы летать на российских кораблях, а американцы продолжают использовать ракеты-носители "Союз".

Это нормальное сотрудничество, — отметил Рогозин.

Он добавил, что корабли Crew Dragon должны быть сертифицированы, прежде чем российские специалисты смогут летать на них на МКС.

Ранее Рогозин сравнил принципы США по освоению Луны с их политикой в отношении НАТО.

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