Рогозин назвал космические корабли США гламурным аналогом "нашего дедушки" "Союза МС"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, в чём состоит отличие российских и американских космических кораблей. Он уверен, что Crew Dragon и Boeing Starliner не более, чем аналоги советского летательного аппарата.

— Да, более просторные, более гламурные, но это всё равно аналог по техническим характеристикам корабля "Союз МС", нашего, как мы говорим, дедушки, — пояснил руководитель госкорпорации в интервью радио "Комсомольская правда".

Рогозин также рассказал о первых пилотируемых российских пусках с космодрома Восточный. Космонавты отправятся к МКС на новейшем корабле "Орёл", в котором разработана система спасения людей в случае внештатной ситуации.

Глава "Роскосмоса" пояснил, что при необходимости летательный аппарат не пытается сразу раскрыть парашют и совершить посадку, а выходит на расчётную орбиту благодаря запасам топлива и только после этого садится в заданной точке. Это "совершенно иная философия", отметил Рогозин. В случае аварийного возвращения на Землю у капсулы с космонавтами хватит автономности, чтобы дождаться спасателей.

Космодром Восточный-2 для пусков тяжёлой ракеты "Ангара" должен быть построен в конце 2022 года. В 2023 году состоится первый полёт без экипажа, через год — первая пробная стыковка с МКС, а в 2025-м планируется третий запуск — уже с людьми.

— Всё должно сойтись в одной точке. Работа двигателестроителей, ракетчиков, тех, кто создаёт систему спасения и т.д. А новый корабль будет летать на МКС лишь для того, чтобы наработать ресурс безопасности. А уже штатная его ракета — это ракета сверхтяжёлого класса в 2028 году отправит его в полёт к Луне, — заключил руководитель "Роскосмоса".