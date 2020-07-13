В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер от коронавируса

В Нью-Йорке, который ранее был центром эпидемии CoViD-19 в США, впервые за последние месяцы не зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Билл Де Блазио.

— Тот факт, что впервые за месяцы у нас за сутки никто в городе не умер от коронавируса, поражает, — сказал градоначальник на пресс-конференции.

По словам Де Блазио, это говорит о том, что "люди не сдаются, а город борется". Но "совершать круг почёта" ещё рано, заявил мэр и отметил, что инфекция ещё не побеждена, хоть и появилась надежда.

В свою очередь губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что число пациентов с CoViD-19 сейчас самое низкое с 18 марта — 792 человека. Всего за время эпидемии в Нью-Йорке умерло 32 390 человек с коронавирусом.