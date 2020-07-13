Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

Есть четыре вида сценария распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Первый сценарий развернулся в тех странах, которые были предупреждены о вспышке вируса. Благодаря этому власти государств смогли быстро и эффективно отреагировать на первые случаи заражения. К таким странам, по мнению Гебреисуса, можно отнести государства Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

— Они были готовы, быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек, — отметил он.

Второй сценарий можно было наблюдать в основном в Европе. Там были масштабные вспышки заражения, которые смогли взять под контроль сильное руководство и население, ответственно соблюдавшее все меры безопасности.

Третий вариант событий, как заявил глава ВОЗ, был реализован в странах, которые преодолели первый пик вспышки заболевания, но ухудшили ситуацию, рано ослабив ограничительные меры. Четвёртый сценарий сейчас разворачивается в Северной и Южной Америке, Азии и нескольких странах Африки, где наблюдается фаза интенсивной передачи вируса.

Гебреисус добавил, что эпицентром коронавируса остаётся Северная и Южная Америка. Там зафиксировали более половины случаев заражения во всём мире.