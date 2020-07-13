Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

Есть четыре вида сценария распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
Первый сценарий развернулся в тех странах, которые были предупреждены о вспышке вируса. Благодаря этому власти государств смогли быстро и эффективно отреагировать на первые случаи заражения. К таким странам, по мнению Гебреисуса, можно отнести государства Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.
— Они были готовы, быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек, — отметил он.
Второй сценарий можно было наблюдать в основном в Европе. Там были масштабные вспышки заражения, которые смогли взять под контроль сильное руководство и население, ответственно соблюдавшее все меры безопасности.
Третий вариант событий, как заявил глава ВОЗ, был реализован в странах, которые преодолели первый пик вспышки заболевания, но ухудшили ситуацию, рано ослабив ограничительные меры. Четвёртый сценарий сейчас разворачивается в Северной и Южной Америке, Азии и нескольких странах Африки, где наблюдается фаза интенсивной передачи вируса.
Гебреисус добавил, что эпицентром коронавируса остаётся Северная и Южная Америка. Там зафиксировали более половины случаев заражения во всём мире.
Ранее американский врач Чад Крилич заявил, что человечество, скорее всего, ждёт третья волна коронавируса. Она может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом.