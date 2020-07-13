Наталью Фриске раскритиковали в Сети за выступление в образе звёздной сестры — видео

Сестра умершей Жанны Фриске Наталья выступила на закрытой вечеринке в ресторане в образе знаменитой певицы и вызвала шквал критики в соцсетях, сообщает издание "Дни.ру".

Наталья некогда сама была солисткой группы "Блестящие", однако её певческая карьера не сложилась. Поклонники отметили, что на видео она появилась в розовом платье Жанны и завила мелкие афрокудри в её стиле. Она исполнила песню "Где-то летом" из репертуара звёздной сестры.

Комментаторов возмутило копирование образа сестры. Многие уверены, что Наталья даже близко не похожа на оригинал и не обладает ни таким же голосом, ни талантом, хотя и имеет внешнее сходство с покойной Жанной.

Ну зачем? Жанна неподражаема. А это жалкая пародия. Ни голоса, ни фигуры galinasurikova7

Зря она вышла, даже слуха нет, надо заниматься своими делами, как Жанна, так уже никто не выйдет tatianaraianova

Может, и похожи немного внешне, но нет. У Жанны харизма, страсть, внутренняя энергетика, это чувствовалось в движениях и исполнении. А это уже просто дубликат. Лучше б ей собой оставаться istra.v

Часть подписчиков поддержала Наталью и напомнила, что она не вышла на большую сцену, а всего лишь спела в компании друзей.