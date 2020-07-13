Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Абхазии назвали даты двухэтапного открытия границы с Россией

Сначала там планируют впустить организованных туристов, а потом и индивидуальных.

43

Фото © ТАСС / Константин Лейфер

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова к приёму организованных групп туристов из России, хотя решение об открытии границы 15 июля пока не принято. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Бжании, в случае открытия с 15 июля в республике готовы размещать таких туристов в определённых домах отдыха, где есть медицинские условия.

На втором этапе уже с 1 августа Абхазия сможет принимать и индивидуальных туристов.

Ранее Лайф рассказывал, что первая российская вакцина от коронавируса может быть запущена в оборот уже в августе.

Выбор редакции

Loading...