В Абхазии назвали даты двухэтапного открытия границы с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова к приёму организованных групп туристов из России, хотя решение об открытии границы 15 июля пока не принято. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Бжании, в случае открытия с 15 июля в республике готовы размещать таких туристов в определённых домах отдыха, где есть медицинские условия.

На втором этапе уже с 1 августа Абхазия сможет принимать и индивидуальных туристов.