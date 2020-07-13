Россиянин "похоронил" коронавирус посреди поля

В Московской области сегодня простились с коронавирусной инфекцией. Полноценные похороны вирусу устроил житель Дубны. Об этом сообщает телеканал "360".

Специально для церемонии мужчина заказал могильный памятник с изображением вируса SARS-CoV-2 и поставил его посреди поля. На надгробии он также указал даты жизни и смерти — "XII 2019 — VII 2020". Пользователи Сети назвали автора задумки оптимистом, но отметили, что бороться с коронавирусом всё же лучше реальными и эффективными методами.

— Было бы неплохо решить все проблемы с этим заболеванием, похоронив его. Но только медики и учёные способны с ним разобраться. Что и делают ежедневно, — приводит телеканал слова одного из комментаторов.