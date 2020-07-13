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Эксперт объяснил, почему Путин раскрутил ручку во время заседания

По его мнению, глава государства хотел услышать более конкретную информацию от собеседника.

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Фото © Kremlin.ru

Если человек крутит руками какой-то предмет, это говорит о том, что он чувствует раздражение и сдерживает желание перебить собеседника, чтобы что-то сказать. Так клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил момент, когда сегодня таким жестом воспользовался президент России Владимир Путин. Это случилось во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По интонации, жестам и словам президента видно, что он хочет сказать: "Переходите к сути, скажите что-нибудь по делу". Руководители часто сталкиваются с тем, что подчинённые описывают ситуацию, вместо того чтобы рассказать о способах её решения, — передаёт NEWS.ru слова эксперта.

Напомним, в конце мая в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, что из-за стихийных бедствий жизнь граждан часто находится в опасности, а также многие остаются без крова. После этих слов он бросил ручку на стол. На этот жест также многие обратили внимание.

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