Эксперт объяснил, почему Путин раскрутил ручку во время заседания

Если человек крутит руками какой-то предмет, это говорит о том, что он чувствует раздражение и сдерживает желание перебить собеседника, чтобы что-то сказать. Так клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил момент, когда сегодня таким жестом воспользовался президент России Владимир Путин. Это случилось во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— По интонации, жестам и словам президента видно, что он хочет сказать: "Переходите к сути, скажите что-нибудь по делу". Руководители часто сталкиваются с тем, что подчинённые описывают ситуацию, вместо того чтобы рассказать о способах её решения, — передаёт NEWS.ru слова эксперта.