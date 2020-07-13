Ураган наполнил улицы самого южного мегаполиса Африки пеной — видео

Видео © Twitter / Esa Alexander

На южное побережье Африки обрушился шторм, однако вместо поваленных деревьев и оборванных проводов ураган принёс с собой необычное явление. Береговая линия Кейптауна — второго по величине города в ЮАР — покрылась океанской пеной.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и роликами масштабной "пенной вечеринки". Многие из них отмечают, что редкое явление сопровождается сильным ветром и низкой температурой воздуха. По данным метеорологических сервисов, сегодня в самом южном мегаполисе Африки 13 градусов тепла.

The Cape of Great Storms. Sea Point, Cape Town. pic.twitter.com/6yKutDAKwv — Tusero (@tuse11) July 13, 2020

Холод и ветер не останавливают людей — многие из них специально выходят к океану, чтобы запечатлеть необычный каприз погоды и просто повеселиться. Куда хуже приходится автолюбителям, чьи машины "морской снег" покрывает почти целиком.

Фото © Twitter / gretchen_ndou