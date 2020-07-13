Ураган наполнил улицы самого южного мегаполиса Африки пеной — видео

Видео © Twitter / Esa Alexander
На южное побережье Африки обрушился шторм, однако вместо поваленных деревьев и оборванных проводов ураган принёс с собой необычное явление. Береговая линия Кейптауна — второго по величине города в ЮАР — покрылась океанской пеной.
Had he gone nuts?!? Probably he was thinking of Titanic? 😆#capetownweather #capetownstorm #CapeTown #SouthAfricaLockdown pic.twitter.com/hEG5EahET9— Angelique Touzard (@AngeliqueTouza2) July 13, 2020
Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и роликами масштабной "пенной вечеринки". Многие из них отмечают, что редкое явление сопровождается сильным ветром и низкой температурой воздуха. По данным метеорологических сервисов, сегодня в самом южном мегаполисе Африки 13 градусов тепла.
The Cape of Great Storms. Sea Point, Cape Town. pic.twitter.com/6yKutDAKwv— Tusero (@tuse11) July 13, 2020
Холод и ветер не останавливают людей — многие из них специально выходят к океану, чтобы запечатлеть необычный каприз погоды и просто повеселиться. Куда хуже приходится автолюбителям, чьи машины "морской снег" покрывает почти целиком.
Фото © Twitter / gretchen_ndou
На Тульскую область на прошлой неделе тоже обрушился ураган, однако пены там не было, зато последствия стихии оказались куда серьёзнее. По данным МЧС, ветер повалил более 300 деревьев, 50 светофоров и повредил опоры ЛЭП. Лайф показывал жуткие кадры мощной бури.