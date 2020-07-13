Побои на лице Эмбер Херд приписали руке Илона Маска

Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд при замужестве, заявили, что в избиении, виновником которого актриса назвала бывшего мужа, замешан американский изобретатель Илон Маск. По их словам, побои на лице Херд появились спустя неделю после отъезда Деппа из страны, сообщает Daily Mail.

Сотрудник службы безопасности здания Алехандро Ромеро подтвердил, что Маск действительно несколько раз приезжал к актрисе в этот период. На протяжении двух недель он сделал несколько визитов примерно в 11 вечера. Именно в этот период на лице Херд и появились синяки. По словам свидетелей, никто, кроме бизнесмена, в это время не посещал актрису.

Напомним, ранее Илон Маск опроверг слухи о сексе втроём с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Бизнесмен заявил, что с последней его связывают только дружеские отношения. Секса между ними, а также его бывшей возлюбленной Эмбер Херд не было. И это может подтвердить сама модель. А с актрисой Эмбер Херд бизнесмен начал отношения спустя месяц после её развода с актёром Джонни Деппом.