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Вновь на сцене спустя годы. Опубликовано видео выступления Андрея Губина в Москве

В Сети разместили фрагмент, где артист исполняет песню Леонида Агутина "На сиреневой луне".

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Культовый певец начала нулевых Андрей Губин спустя многие годы творческого молчания, похоже, готовится вернуться на большую сцену. Как сообщает портал "Дни.ру", артист выступил в одном из столичных караоке-баров. Позднее участник шоу "Голос" Илья Бардо опубликовал на своей странице в Instagram отрывки данного выступления, а также сообщил, что встреча с заслуженным артистом РФ произвела на него неизгладимое впечатление.

Годы работы на эстраде берут своё, как ни крути! Главное всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту, — подписал своё видео Илья Бардо.

Как сообщал Лайф, слухи о возвращении Андрея Губина на сцену не стихают давно. Ранее говорилось, что артист может начать выступать в начале 2019 года, но Губин предпочёл отправиться в путешествие в Таиланд со своей девушкой. В конце прошлого года саунд-продюсер Тарас Ващишин сообщал, что Андрей Губин начал работу над новым музыкальным материалом.

Андрей Губин — заслуженный артист России, поп-певец и кумир молодёжи в 90-х и начале нулевых. Его песни "Зима-холода", "Лиза" и "Девушки как звёзды" стали хитами. Также артист занимался и продюсированием, написал песню "Ла-ла-ла" для Жанны Фриске. Однако в конце нулевых Андрей Губин стал всё реже появляться на публике, а вскоре и вовсе забросил творческую карьеру. Как взошла звезда артиста в шоу-бизнесе и почему погасла, читайте на uznayvse.ru.

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