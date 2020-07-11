Вновь на сцене спустя годы. Опубликовано видео выступления Андрея Губина в Москве

Культовый певец начала нулевых Андрей Губин спустя многие годы творческого молчания, похоже, готовится вернуться на большую сцену. Как сообщает портал "Дни.ру", артист выступил в одном из столичных караоке-баров. Позднее участник шоу "Голос" Илья Бардо опубликовал на своей странице в Instagram отрывки данного выступления, а также сообщил, что встреча с заслуженным артистом РФ произвела на него неизгладимое впечатление.

— Годы работы на эстраде берут своё, как ни крути! Главное — всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту, — подписал своё видео Илья Бардо.

Как сообщал Лайф, слухи о возвращении Андрея Губина на сцену не стихают давно. Ранее говорилось, что артист может начать выступать в начале 2019 года, но Губин предпочёл отправиться в путешествие в Таиланд со своей девушкой. В конце прошлого года саунд-продюсер Тарас Ващишин сообщал, что Андрей Губин начал работу над новым музыкальным материалом.