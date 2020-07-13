Организаторы творческого форума "Таврида" показали Лайфу, как устроен арт-кластер

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Накануне самый творческий форум страны "Таврида" в шестой раз стартовал в Крыму. В этом году он проходит в бухте Капсель неподалёку от города Судак. О том, как всё устроено на площадке форума, рассказал руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

Мини-городок развернулся прямо на побережье бухты. Участников форума разместили в жилом кампусе, состоящем из нескольких десятков домиков. Посреди территории расположилась большая столовая, где, по словам собеседника Лайфа, соблюдаются все необходимые меры санитарной безопасности.

Основной частью арт-кластера стали шатры с образовательными пространствами, местом для работы, обсуждения итогов каждого дня, отдыха и даже йоги. Также через несколько дней в городке появятся творческие пространства, такие как музыкальные и медийные студии.