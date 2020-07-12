МыВместе на "Тавриде". В Крыму стартовала первая смена молодёжного всероссийского форума

В Крыму стартовала первая смена форума "Таврида". Её участники — волонтёры общероссийского движения #МыВместе, которые помогали пожилым людям и другим нуждающимся во время пандемии. Молодых людей со всей страны ждут занятия в десяти творческих секциях и встречи с 500 экспертами и лидерами арт-индустрий. Но помимо творческого направления юные волонтёры, конечно, будут делиться опытом оказания помощи всем нуждающимся.

— Целый ряд проектов, которые вы создали во время пандемии, может стать традицией. Те, кто видели эмоции ветеранов Великой Отечественной войны, к которым приходили во дворы и устраивали поздравления рядом с их домом, видели слёзы радости на их глазах, понимают, что от этого неправильно отказываться. Потому что по эмоциям, по чувству сопереживания это несопоставимо ни с каким большим государственным мероприятием. Это надо попробовать сохранить, — заявил во время форума первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Как отметили сами участники форума, который стал первым подобным мероприятием с участием молодёжи в России с начала эпидемии, они сполна ощущали отдачу от своей деятельности. Люди, которым оказывалась помощь, были рады и благодарны за сам факт её оказания, а не за принесённые волонтёрами продукты или организованные представления.

На площадках "Тавриды" введены все необходимые меры безопасности. Участникам выдают маски, перчатки, санитайзеры, периодически измеряется температура. Организаторы следят за самочувствием участников, на форуме работают бригады врачей.