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Регион
Опубликовано 12 июля 2020, 19:27
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Квят в Австрии: снова отказался вставать на колено и заработал первые очки в сезоне

Фото © Twitter / kvyatofficial

Фото © Twitter / kvyatofficial

Даниил финишировал десятым во втором Гран-при сезона.

На трассе "Ред булл ринг" в австрийском Шпильберге прошёл второй этап чемпионата мира автогонок в классе "Формула-1". Второй этап подряд начался с акции против расизма, однако российский пилот Даниил Квят, как и в прошлый раз, поддержал её лишь частично: надел футболку с надписью, но не стал вставать на колено.

"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма
"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма

Непосредственно на трассе дела у Квята сложились так: в квалификации он занял 14-е место, однако по ходу гонки смог отыграть несколько позиций и в итоге финишировал десятым, замкнув очковую зону. Российский пилот заработал первое очко в сезоне и сейчас занимает 14-е место в общем зачёте, опережая двух чемпионов мира: Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена.

Феттель оказался так низко, потому что вторую гонку сезона закончил намного раньше, чем хотел бы. Немецкий пилот сошёл с дистанции после столкновения с партнёром по Ferrari Шарлем Леклером. Гонщики разнесли машины друг друга уже в третьем повороте трассы.

Оставшись почти без конкурентов, заезд легко и уверенно выиграл шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник по Mercedes Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull.

При этом в общем зачёте всё выглядит немного иначе: Боттас пока обходит Хэмилтона, а Ландо Норрис из McLaren сохранил третье место за счёт выдающегося обгона на последнем круге.

Следующая гонка сезона "Формулы-1" состоится в Венгрии 19 июля.

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Дмитрий Садылко
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