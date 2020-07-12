Квят в Австрии: снова отказался вставать на колено и заработал первые очки в сезоне

На трассе "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге прошёл второй этап чемпионата мира автогонок в классе "Формула-1". Второй этап подряд начался с акции против расизма, однако российский пилот Даниил Квят, как и в прошлый раз, поддержал её лишь частично: надел футболку с надписью, но не стал вставать на колено.

Low-res shot of the drivers taking a knee. Got shown for 8 seconds on the world feed. pic.twitter.com/7KQQ7N3ryr — Luke Smith (@LukeSmithF1) July 12, 2020

Непосредственно на трассе дела у Квята сложились так: в квалификации он занял 14-е место, однако по ходу гонки смог отыграть несколько позиций и в итоге финишировал десятым, замкнув очковую зону. Российский пилот заработал первое очко в сезоне и сейчас занимает 14-е место в общем зачёте, опережая двух чемпионов мира: Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена.

Феттель оказался так низко, потому что вторую гонку сезона закончил намного раньше, чем хотел бы. Немецкий пилот сошёл с дистанции после столкновения с партнёром по Ferrari Шарлем Леклером. Гонщики разнесли машины друг друга уже в третьем повороте трассы.

Оставшись почти без конкурентов, заезд легко и уверенно выиграл шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник по Mercedes Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull.

Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

При этом в общем зачёте всё выглядит немного иначе: Боттас пока обходит Хэмилтона, а Ландо Норрис из McLaren сохранил третье место за счёт выдающегося обгона на последнем круге.

An extraordinary last lap from @LandoNorris as he passes Stroll and Perez to snatch P5 at the Styrian Grand Prix 🚀 😮#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/87yQtu7xk7 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020