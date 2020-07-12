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Квят в Австрии: снова отказался вставать на колено и заработал первые очки в сезоне

Даниил финишировал десятым во втором Гран-при сезона.

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Фото © Twitter / kvyatofficial

На трассе "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге прошёл второй этап чемпионата мира автогонок в классе "Формула-1". Второй этап подряд начался с акции против расизма, однако российский пилот Даниил Квят, как и в прошлый раз, поддержал её лишь частично: надел футболку с надписью, но не стал вставать на колено.

Непосредственно на трассе дела у Квята сложились так: в квалификации он занял 14-е место, однако по ходу гонки смог отыграть несколько позиций и в итоге финишировал десятым, замкнув очковую зону. Российский пилот заработал первое очко в сезоне и сейчас занимает 14-е место в общем зачёте, опережая двух чемпионов мира: Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена.

Феттель оказался так низко, потому что вторую гонку сезона закончил намного раньше, чем хотел бы. Немецкий пилот сошёл с дистанции после столкновения с партнёром по Ferrari Шарлем Леклером. Гонщики разнесли машины друг друга уже в третьем повороте трассы.

Оставшись почти без конкурентов, заезд легко и уверенно выиграл шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник по Mercedes Валттери Боттас. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull.

При этом в общем зачёте всё выглядит немного иначе: Боттас пока обходит Хэмилтона, а Ландо Норрис из McLaren сохранил третье место за счёт выдающегося обгона на последнем круге.

Следующая гонка сезона "Формулы-1" состоится в Венгрии 19 июля.

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