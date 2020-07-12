Мосгаз возобновил плановые проверки в квартирах

В Москве возобновили плановые проверки газового оборудования в квартирах. Перерыв был связан с ограничительными мерами по коронавирусу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Специалисты будут посещать жителей столицы в защитных масках и перчатках.

Техобслуживание проводится раз в год по графику, по которому можно узнать, когда должны прийти газовики. За 20 дней до прихода специалистов Мосгаз оповещает об этом управляющую компанию дома, а та, в свою очередь, жильцов. Обслуживание проходит в будние дни с 08:00 до 17:00.

В те квартиры, куда газовики не смогли попасть в будние дни, они приходят в субботу. Специалисты будут приходить раз за разом до конца года, если им сразу не удалось попасть в дом и проверить оборудование. Это делается для того, чтобы не допустить потенциальной опасности для жильцов всего подъезда.

— Наши сотрудники заинтересованы в том, чтобы обслужить больше квартир. Пока слесарь не выполнит план, премии он не получит. То же самое мастер — пока все его слесари не выполнят план, он тоже не получит премию, — отметила заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева.