Селёдка под шубой и вареники. Блогер назвал самые необычные для китайцев российские блюда

Китайский блогер написал статью о самых необычных, на его взгляд, российских блюдах и рассказал соотечественникам о таких кулинарных изысках, как селёдка под шубой, свиное сало и пирожные "картошка". Материал он опубликовал на блогерской платформе Sohu.

Свой рассказ блогер начал с вареников. Пользователя удивило, что русские заворачивают ягоды в тесто и просто варят получившийся продукт. Он отметил, что результат выглядит аппетитно, но добавил, что ягоды можно есть и свежими. Противоположный вопрос у него вызвало сало. Блогер отметил, что его можно пожарить, а не есть сырым. При этом пользователь подчеркнул, что блюдо является одной из лучших закусок к алкоголю.

Ещё больше удивления у автора вызвала селёдка под шубой. Блогер так и не смог выяснить, почему эту жирную рыбу в сочетании со свёклой так любят в России. Не меньший вопрос вызвало у него пирожное "картошка", которое не имеет ничего общего с корнеплодом. По его мнению, на вкус оно, как шоколад, а по консистенции напоминает пюре.

Последним, на что обратил внимание автор статьи, оказался шоколад "Алёнка". Блогер отметил, что на вкус он точно такой же, как пирожное "картошка", но при этом твёрдый. Особое внимание он обратил на девочку, изображённую на обёртке, и отметил, что если долго всматриваться ей в глаза, то "становится немного страшно".