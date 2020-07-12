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Жителей столицы предупредили о грозе, сильном ветре и граде

Уже второй день горожанам советуют соблюдать особые меры безопасности на улице.

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Фото © Pixabay

В Москве до конца нынешних суток возможны сильный ветер, гроза и град. Такое предупреждение распространило столичное управление МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 1217 метров в секунду, — отметили в ведомстве.

Рекомендации привычны для таких случаев: по возможности не выезжать на личном транспорте, а если пришлось, соблюдать особую осторожность на дорогах.

Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не нужно оставлять детей без присмотра.

Такое же предупреждение распространяли и накануне.

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