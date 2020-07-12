Жителей столицы предупредили о грозе, сильном ветре и граде

В Москве до конца нынешних суток возможны сильный ветер, гроза и град. Такое предупреждение распространило столичное управление МЧС.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе — усиление ветра 12–17 метров в секунду, — отметили в ведомстве.

Рекомендации привычны для таких случаев: по возможности не выезжать на личном транспорте, а если пришлось, соблюдать особую осторожность на дорогах.

Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не нужно оставлять детей без присмотра.