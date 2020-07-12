Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Водитель такси объяснил, что заставило его пассажира открыть стрельбу на МКАД

Полицейские продолжают поиски стрелявшего. Судя по всему, он был пьян.

1309
Post cover

Фото © Pixabay

Водитель такси, пассажир которого сегодня открыл стрельбу в районе 54-го километра на МКАД, рассказал в полиции свою версию произошедшего. Согласно ей, он забрал мужчину на улице Булатниковской в Химках. По его словам, клиент был пьян и в дороге уснул.

В какой-то момент пути таксиста подрезала другая машина, он резко затормозил. Из-за этого пассажир проснулся. Он достал пистолет и выстрелил в сторону машины "обидчика". Из какого оружия стрелял мужчина, водитель такси не смог сказать — не разбирается.

После этого инцидента таксист продолжил путь и высадил своего клиента на улице Первомайской в Химках. Правоохранительные органы продолжают поиски стрелявшего.

Напомним, по рассказам очевидца, машина такси ехала медленно и не перестраивалась. Остальным приходилось её обгонять. Когда один из водителей поравнялся справа и посигналил, пассажир такси направил на него пистолет и выстрелил. Был только звук, повреждений никаких не оказалось. После этого мужчина выстрелил ещё раз и потребовал, чтобы "обидчик" остановился. Такси тоже встало на обочине с аварийной сигнализацией, однако тут же продолжило движение. В инциденте никто не пострадал.

Выбор редакции

Loading...