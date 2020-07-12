Водитель такси объяснил, что заставило его пассажира открыть стрельбу на МКАД

Водитель такси, пассажир которого сегодня открыл стрельбу в районе 54-го километра на МКАД, рассказал в полиции свою версию произошедшего. Согласно ей, он забрал мужчину на улице Булатниковской в Химках. По его словам, клиент был пьян и в дороге уснул.
В какой-то момент пути таксиста подрезала другая машина, он резко затормозил. Из-за этого пассажир проснулся. Он достал пистолет и выстрелил в сторону машины "обидчика". Из какого оружия стрелял мужчина, водитель такси не смог сказать — не разбирается.
После этого инцидента таксист продолжил путь и высадил своего клиента на улице Первомайской в Химках. Правоохранительные органы продолжают поиски стрелявшего.
Напомним, по рассказам очевидца, машина такси ехала медленно и не перестраивалась. Остальным приходилось её обгонять. Когда один из водителей поравнялся справа и посигналил, пассажир такси направил на него пистолет и выстрелил. Был только звук, повреждений никаких не оказалось. После этого мужчина выстрелил ещё раз и потребовал, чтобы "обидчик" остановился. Такси тоже встало на обочине с аварийной сигнализацией, однако тут же продолжило движение. В инциденте никто не пострадал.