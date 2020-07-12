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В Германии мужчина с луком, стрелами, ножом и пистолетом разоружил полицейских и сбежал в лес

Жителей района просят быть осторожнее — у агрессивного гражданина может быть не всё в порядке с психикой.

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Фото © Pixabay

Немецкая полиция ищет мужчину, вооружённого луком, стрелами, ножом и пистолетом. Поиски проходят в районе города Оппенау в земле Баден-Вюртемберг, сообщает полиция соседнего Оффенбурга в социальных сетях.

Изначально в полицию поступил вызов о подозрительном мужчине в камуфляже, у которого при себе были только лук и стрелы. Однако приехавшие на место полицейские столкнулись с сопротивлением — злоумышленник достал пистолет и нож. Пока не ясно как, но ему удалось разоружить правоохранителей и скрыться в лесу.

Полиция предупреждает людей в округе Оппенау о подозреваемом и просит по возможности оставаться дома. Пока нельзя точно установить, нормальная ли у него психика и какая угроза от него исходит, отметили в полиции.

Граждан предупредили, что из-за операции могут быть перекрыты некоторые улицы города. Кроме того, там добавили, что мужчине 31 год и ранее он неоднократно привлекал внимание полиции, в том числе и за нарушение закона об оружии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве на МКАД пассажир такси устроил стрельбу из неустановленного оружия. Как стало известно позже, мужчина, вероятно, был пьян и выстрелил в соседний автомобиль, однако никаких повреждений на нём не оказалось.

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