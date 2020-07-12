Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ветеран из "Локомотива" вышел на поле впервые за год и сразу забил

Гол Джефферсона Фарфана спас железнодорожников от поражения.

96
Post cover

Фото © Twitter / fclokomotiv

Перуанский нападающий "Локомотива" вышел на поле впервые за 14 месяцев. Всё это время он проходил лечение и реабилитацию после тяжёлой травмы. Дебют в текущем сезоне для возрастного форварда получился удачным: всего через десять минут после выхода на поле он забил мяч в ворота "Уфы".

Однако этот гол не помог железнодорожникам победить, они сыграли вничью с "Уфой" — 1:1. Команда Марко Николича не может победить в четырёх встречах подряд и такими темпами рискует потерять своё лигочемпионское место.

РПЛ, 28-й тур.

"Локомотив" "Уфа" 1:1.

Голы: Фомин 39' (0:1, пенальти), Фарфан 81' (1:1).

Выбор редакции

Loading...