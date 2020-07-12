Ветеран из "Локомотива" вышел на поле впервые за год и сразу забил

Перуанский нападающий "Локомотива" вышел на поле впервые за 14 месяцев. Всё это время он проходил лечение и реабилитацию после тяжёлой травмы. Дебют в текущем сезоне для возрастного форварда получился удачным: всего через десять минут после выхода на поле он забил мяч в ворота "Уфы".
Однако этот гол не помог железнодорожникам победить, они сыграли вничью с "Уфой" — 1:1. Команда Марко Николича не может победить в четырёх встречах подряд и такими темпами рискует потерять своё лигочемпионское место.
РПЛ, 28-й тур.
"Локомотив" — "Уфа" — 1:1.
Голы: Фомин 39' (0:1, пенальти), Фарфан 81' (1:1).