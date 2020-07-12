Ветеран из "Локомотива" вышел на поле впервые за год и сразу забил

Перуанский нападающий "Локомотива" вышел на поле впервые за 14 месяцев. Всё это время он проходил лечение и реабилитацию после тяжёлой травмы. Дебют в текущем сезоне для возрастного форварда получился удачным: всего через десять минут после выхода на поле он забил мяч в ворота "Уфы".