Сыну — 20 миллионов. СМИ рассказали в деталях, сколько семья погибшего просит у Ефремова

Больше всего средств в качестве моральной компенсации с Михаила Ефремова хочет взыскать сын погибшего Сергея Захарова. По данным MK, его часть в общем иске составляет 20 миллионов рублей. Остальные же 20 миллионов якобы поделены на остальных членов семьи.

Напомним, информация о том, что семья погибшего через суд хочет взыскать с актёра 40 миллионов рублей, появилась накануне. Об этом якобы рассказал адвокат Ефремова. Позже эти данные опроверг юрист потерпевшей стороны, но сегодня информацию подтвердил другой адвокат артиста.

— Я связалась с коллегой, и тот, сославшись на источник в близком окружении семьи, подтвердил, что речь идёт о сумме около 40 миллионов, — рассказала журналистам Елизавета Шаргородская.