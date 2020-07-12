Больше всего средств в качестве моральной компенсации с Михаила Ефремова хочет взыскать сын погибшего Сергея Захарова. По данным MK, его часть в общем иске составляет 20 миллионов рублей. Остальные же 20 миллионов якобы поделены на остальных членов семьи.
Напомним, информация о том, что семья погибшего через суд хочет взыскать с актёра 40 миллионов рублей, появилась накануне. Об этом якобы рассказал адвокат Ефремова. Позже эти данные опроверг юрист потерпевшей стороны, но сегодня информацию подтвердил другой адвокат артиста.
— Я связалась с коллегой, и тот, сославшись на источник в близком окружении семьи, подтвердил, что речь идёт о сумме около 40 миллионов, — рассказала журналистам Елизавета Шаргородская.
Напомним, ДТП в центре российской столицы с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы. На время следствия суд отправил его под домашний арест. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Сыну — 20 миллионов. СМИ рассказали в деталях, сколько семья погибшего просит у Ефремова
сегодня в 17:02
"Бестолковая суета". Адвокат Ефремова отреагировал на обвинения в пиаре
сегодня в 06:36
"Не надо себя хорошей выставлять". Адвокат Ефремова посоветовал дочери актёра не лезть не в своё дело
сегодня в 01:58