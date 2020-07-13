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Бензовоз врезался в автобус на МКАД — видео

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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В телеграм-канале столичного Дептранса появилось видео аварии, вызвавшей затруднения на МКАД в районе нацпарка "Лосиный остров". Судя по кадрам, водитель бензовоза не справился с управлением, врезавшись в стоящий на обочине автобус. Информация о пострадавших выясняется.

Видео © Дептранс.Оперативно

ДТП произошло на 97-м километре Московской кольцевой автодороги недалеко от Ярославского шоссе. В ряде СМИ прошла информация, что на этом участке в понедельник столкнулись "три грузовика и автобус", однако на представленных кадрах не видно других возможных участников аварии.

Ранее Лайф рассказывал, как колесо от КамАЗа едва не спровоцировало серьёзное ДТП на МКАД.

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