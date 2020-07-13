"Переезжаю". Символ Крымского моста кот Мостик отправится на новую работу

Один из главных символов Крымского моста кот-блогер Мостик покинет Керченский пролив, сменит профессию и отправится на новую работу. Куда именно — не раскрывается, но подписчикам страницы популярного кота в "Инстаграме" предлагается угадать это направление.

— Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю чайку Валеру за главного, а сам меняю профессию! Угадаете, куда собрался? — говорится на странице кота.