Путин утвердил индексацию окладов госслужащих

Оклады государственных служащих будут проиндексированы на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

— Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих… — говорится в документе.

Повышение также затронет оклады дипломатов, работающих как внутри страны, так и за рубежом.