Путин утвердил индексацию окладов госслужащих

Оклады государственных служащих будут проиндексированы на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
— Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих… — говорится в документе.
Повышение также затронет оклады дипломатов, работающих как внутри страны, так и за рубежом.
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