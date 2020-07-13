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Путин утвердил индексацию окладов госслужащих

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Оклады государственных служащих будут проиндексированы на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих… — говорится в документе.

Повышение также затронет оклады дипломатов, работающих как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее Лайф рассказывал, как с 1 июля изменится пенсия россиян.

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