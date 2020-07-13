Вакцина от коронавируса почти готова. А нужно ли прививаться?

Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в середине августа, но будет ли она нужна?

Директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса нового типа может поступить в гражданский оборот в середине августа. Учёные закончили первый этап испытаний, 2–3 августа начнётся процедура регистрации, а потом выдача разрешения. Но вот купить в аптеках вакцину, скорее всего, не удастся. По словам экспертов, прививать людей, скорее всего, будут бесплатно в городских поликлиниках и больницах. Как заявил министр здравоохранения России, вакцинация будет добровольной.

Не верю!

Как показывают опросы ФОМ, россияне ждут появления вакцины от коронавируса, но не хотят делать прививку. Почти половина из опрошенных ждёт появления вакцины в ближайшем будущем: 29% уверены, что доступная всем прививка будет уже в этом году. А вот даже те, кто верит в появление вакцины в ближайшем будущем, прививаться не собираются. Лишь 44% опрошенных хотели бы получить иммунитет через иглу. Почему так? Неужели никто не думает о своей безопасности?

Это опасно?

На самом деле, сомнение людей вполне объяснимо, многие не столько не верят, сколько могут бояться за собственную безопасность после её введения в организм. А ведь россияне в этом, оказывается, не одиноки. Например, в развитой Франции лишь 47% уверены в безопасности прививок, а в Японии и того меньше.

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Вакцины уже спасали мир

Но все сомнения скептиков по поводу вакцины можно развеять простой статистикой. Если 30 лет назад заболеваемость, например, корью составляла около 700 тысяч случаев, то за 2017 год выявлено всего 95 тысяч.

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Показательна и история с тем, как человечество победило оспу. До сих пор это единственное заболевание, передающееся только в популяции людей, которое удалось полностью уничтожить именно с изобретением вакцины. Оспа когда-то была очень распространённым и смертельно опасным инфекционным заболеванием. Ликвидировали её в 1977 году благодаря прививкам. Невозможно точно знать, сколько людей умерло бы от оспы сегодня, если бы учёные не разработали вакцину. Разумные оценки находятся в диапазоне около пяти миллионов жизней в год, что означает, что в период с 1980 по 2018 год было спасено от 150 до 200 миллионов жизней.

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Как работает вакцина и иммунитет?

Основной механизм, с помощью которого работают вакцины, прост: они создают иммунитет у человека. Когда вводят ослабленную или убитую форму патогена, который делает нас "больными", организм создаёт клетки иммунитета, поэтому, когда мы затем сталкиваемся с реальным возбудителем болезни, он уже готов к защите.

В широком охвате вакцинацией есть выгода для всего общества. Для большинства заболеваний чем больше людей с иммунитетом, тем лучше защищён каждый в популяции, так как именно передача болезни может быть уменьшена или остановлена. Поэтому власти Москвы сейчас ставят под сомнение вторую волну коронавируса. Потому что в столице выработался так называемый популяционный иммунитет. Популяционный иммунитет — это защита сообщества, которая создаётся, когда вакцинируется большой процент населения, поэтому вероятность распространения инфекционного заболевания ниже.

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