Семьям погибших военных будут давать жильё без учёта выслуги лет

В случае гибели российского военнослужащего его семья сможет на определённых условиях получить жильё вне зависимости от его выслуги лет. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Это будет возможным, если защитник родины погиб в период прохождения службы, а также при потребности его семьи в жилье.

Как говорилось в пояснительных материалах к документу, сейчас бывают случаи, когда родственники военных лишаются права на жилищное обеспечение при смерти кормильца. Отказы обосновывают как раз нехваткой выслуги лет. Принятый же документ отменяет эту норму. Он вносит изменения в закон "О статусе военнослужащих".