Скабеева показала кадры, как пьяный Ефремов сразу после ДТП попытался откупиться

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Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева показала кадры, судя по которым актёр Михаил Ефремов сразу после аварии предлагает взятку полицейскому. Говорящего не видно, так как запись, видимо, была сделана на нагрудную камеру сотрудника ГИБДД. Однако голос похож на голос Ефремова.

— Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги, — говорит на видео человек.

Кроме того, ведущая показала фрагмент процедуры медосвидетельствования актёра. В нём Ефремов показывает средний палец сотрудникам ГИБДД и медикам.