Посольство Венгрии разъяснило, кто из россиян сможет въехать в страну с 15 июля

Посольство Венгрии в Москве заявило, что с 15 июля на территорию страны смогут въехать россияне, имеющие действующую визу. При этом им необходимо предоставить два отрицательных теста на коронавирус или пройти двухнедельный карантин.

— Новое постановление распространяется только на те лица, которые и до этого могли въехать на территорию Венгрии! — говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

Это означает, что запрет на въезд туристов по-прежнему остаётся в силе. По шенгенской туристической визе попасть в страну пока нельзя.

Согласно предыдущим постановлениям, пересекать границу имеют право граждане Венгрии, жители Швейцарии, стран ЕС и Европейской экономической зоны (за исключением Великобритании) и члены их семей, имеющие паспорта третьих стран. Кроме того, въезжать могут граждане других государств, у которых есть любое действующее разрешение, выданное венгерским управлением по делам иностранцев, на долгосрочное пребывание в стране или вид на жительство.

На границе необходимо будет пройти медицинское обследование. Людей с подозрением на коронавирус в страну не пустят, остальные же должны будут отправиться на двухнедельный карантин. Избежать карантина можно при наличии двух отрицательных тестов на CoViD-19, сделанных за пять-десять дней до въезда, и документов, подтверждающих это, на венгерском или английском языке.