Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Посольство Венгрии разъяснило, кто из россиян сможет въехать в страну с 15 июля

Для туристов ограничения по-прежнему остаются в силе.

76

Фото © Pixabay

Посольство Венгрии в Москве заявило, что с 15 июля на территорию страны смогут въехать россияне, имеющие действующую визу. При этом им необходимо предоставить два отрицательных теста на коронавирус или пройти двухнедельный карантин.

Новое постановление распространяется только на те лица, которые и до этого могли въехать на территорию Венгрии! говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

Это означает, что запрет на въезд туристов по-прежнему остаётся в силе. По шенгенской туристической визе попасть в страну пока нельзя.

Согласно предыдущим постановлениям, пересекать границу имеют право граждане Венгрии, жители Швейцарии, стран ЕС и Европейской экономической зоны (за исключением Великобритании) и члены их семей, имеющие паспорта третьих стран. Кроме того, въезжать могут граждане других государств, у которых есть любое действующее разрешение, выданное венгерским управлением по делам иностранцев, на долгосрочное пребывание в стране или вид на жительство.

На границе необходимо будет пройти медицинское обследование. Людей с подозрением на коронавирус в страну не пустят, остальные же должны будут отправиться на двухнедельный карантин. Избежать карантина можно при наличии двух отрицательных тестов на CoViD-19, сделанных за пять-десять дней до въезда, и документов, подтверждающих это, на венгерском или английском языке.

Напомним, ранее на странице Посольства Венгрии в Москве появилась информация о том, что РФ вошла в число государств так называемой жёлтой зоны. Их граждане, в отличие от жителей стран красной зоны, смогут посещать территорию страны с 15 июля, но с некоторыми ограничениями. Позже дипмиссия опровергла эту информацию, а сообщение было удалено.

Выбор редакции

Loading...