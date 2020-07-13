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Путин подписал закон об упрощённой процедуре получения российского гражданства для иностранцев

Также закон предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию для всех иностранцев, получающих российские паспорта.

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Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощённой процедуре получения гражданства для иностранцев, чьи совершеннолетние дети уже имеют паспорта РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отныне для них не будет учитываться срок проживания на территории страны. Ранее это было возможно в случае нетрудоспособности ребёнка.

Кроме того, закон предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию для всех иностранцев и лиц без гражданства, получающих российские паспорта. Она направлена на обеспечение безопасности и противодействие проникновения террористических элементов на территорию страны.

Также для иностранцев — носителей русского языка снимаются некоторые ограничения при подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приёма в гражданство РФ в территориальные органы МВД.

Ранее сегодня Владимир Путин назвал приоритеты развития России. Среди них рост численности населения и продолжительности жизни граждан. Глава государства также заявил, что у страны появился шанс впервые в истории решить жилищный вопрос россиян.

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