Посольство Венгрии опровергло сообщение об открытии границ для россиян

Все введённые ранее ограничения на въезд в Венгрию из-за пандемии коронавируса остаются в силе. Таким образом, венгерские дипломаты опровергли собственное сообщение о том, что страна стала первой в Евросоюзе, открывающей границы для россиян. Запись в соцсетях венгерского посольства в Москве об открытии границ была удалена.

— Внимание! Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! Дальнейшие подробности будут опубликованы на нашем сайте в течение дня, — говорится в новом сообщении в "Фейсбуке".

Как уточнили в посольстве, Правительство Венгрии с 15 июля 2020 года изменяет правила въезда на территорию своей страны, которые касаются только санитарных условий.