Посольство Венгрии опровергло сообщение об открытии границ для россиян

Все введённые ранее ограничения на въезд в Венгрию из-за пандемии коронавируса остаются в силе. Таким образом, венгерские дипломаты опровергли собственное сообщение о том, что страна стала первой в Евросоюзе, открывающей границы для россиян. Запись в соцсетях венгерского посольства в Москве об открытии границ была удалена.
— Внимание! Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! Дальнейшие подробности будут опубликованы на нашем сайте в течение дня, — говорится в новом сообщении в "Фейсбуке".
Как уточнили в посольстве, Правительство Венгрии с 15 июля 2020 года изменяет правила въезда на территорию своей страны, которые касаются только санитарных условий.
Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. При этом Росавиация уже решила продлить запрет на международные полёты до 1 августа. Как отметил президент России Владимир Путин, многие страны также закрыли свои границы для иностранцев и непонятно, когда отменят эти ограничения.